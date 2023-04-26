Около 4 тыс. медработников Ингушетии в I квартале получили специальные выплаты

Доплаты получили сотрудники организаций, которые входят в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвуют в программах ОМС, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

В список получателей вошли врачи, медсестры, младший медперсонал районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. Размер доплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории работника и работодателя.

В правительстве напомнили, что средства перечисляются на основании данных из медицинских организаций, поэтому самостоятельно обращаться в фонд с заявлениями и справками не нужно. Если по техническим причинам медработнику не успели назначить доплату в I квартале, деньги не пропадут — их перечислят во II квартале 2023 года.