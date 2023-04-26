Около 4 тыс. медработников Ингушетии в I квартале получили специальные выплаты
В I квартале текущего года отделение социального фонда России по Ингушетии перечислило специальные социальные выплаты более 3,9 тыс. медработникам республики на общую сумму свыше 88 млн рублей.
Доплаты получили сотрудники организаций, которые входят в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвуют в программах ОМС, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.
В список получателей вошли врачи, медсестры, младший медперсонал районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. Размер доплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории работника и работодателя.
В правительстве напомнили, что средства перечисляются на основании данных из медицинских организаций, поэтому самостоятельно обращаться в фонд с заявлениями и справками не нужно. Если по техническим причинам медработнику не успели назначить доплату в I квартале, деньги не пропадут — их перечислят во II квартале 2023 года.