Около 45 тыс. личных подсобных хозяйств подлежат сельскохозяйственной микропереписи в Ингушетии

В период проведения переписи предстоит обследовать около 240 сельскохозяйственных организаций, свыше 3,2 тысяч КФХ и индивидуальных предпринимателей, более 44,7 тыс. личных подсобных хозяйств сельской местности.

Подготовительные работы осуществляются в соответствии с календарным планом по подготовке к СХМП-2021 в республике. Опросник для всех категорий сельхозтоваропроизводителей включает следующие сведения: общая характеристика объекта переписи; площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; поголовье сельскохозяйственных животных.

Кроме того, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства дополнительно ответят на вопросы, касающиеся условий ведения хозяйственной деятельности, которые не предусмотрены в формах статистического наблюдения.

Государству важно знать, как строить кредитную политику, чтобы она была эффективна и доступна не только для крупных сельхозпроизводителей, но и для субъектов малого предпринимательства, отмечается в релизе.

В рамках подготовки к проведению обследования составлены списки объектов переписи, выполнено переписное районирование территорий сельских поселений, образованы инструкторские участки, идет подбор переписного персонала. В качестве инструкторов будут работать 15 человек, в качестве переписчиков — 92.

Для осуществления опроса будут использоваться электронные планшетные компьютеры. Внесение данных непосредственно в электронные устройства значительно сократит время сбора и обработки информации, при этом расширит возможности в части контроля качества сбора информации — как на уровне заполнения анкеты самим переписчиком, так и на дальнейших этапах обработки данных.

Среди основных целей проведения данного обследования: получение официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве и сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится (за 10-летний межпереписной период происходят значительные изменения в отрасли).

А также разработка прогноза развития сельского хозяйства и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, и другие задачи.