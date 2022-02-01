Около 4,5 тысяч пенсионеров Ингушетии приняли участие в онлайн-проекте Банка России

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По итогам 2021 года Ингушетия показала лучший результат в Северо-Кавказском федеральном округе, заняв первое место по количеству просмотров онлайн-занятий по финансовой грамотности для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Всего вебинары набрали 4 473 просмотров, тогда как в 2020 году эта цифра составляла 262 просмотра.

«Два раза в год бесплатные онлайн-уроки позволяют людям преклонного возраста получить актуальную информацию о безопасном пользовании банковскими услугами, помогают выбирать необходимые финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии и защищаться от мошенников. В регионе функционирует два комплексных центра социального обслуживания населения, на базе которых пенсионеры и пожилые люди также могут принимать коллективное участие в дистанционных занятиях», — отметил управляющий отделением Банка России по Республике Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Новая сессия проекта «Пенсион ФГ» уже стартовала по всей стране и продлится до 22 апреля 2022 года. Зарегистрироваться, ознакомиться с расписанием и темами занятий можно на сайте проекта. Продолжительность урока составляет 45 минут. У слушателей также есть возможность задать вопросы лектору и получить ответ в прямом эфире.

Онлайн-уроки проходят в будние дни до 16:00 по московскому времени. Участники выбирают удобную дату и время. Занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными. По окончании занятия и направления отзыва участник получает именной сертификат.

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