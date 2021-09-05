Выплаты

Около 480 млн рублей выделено правительством на выплаты кураторам групп в колледжах

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На выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах будет дополнительно направлено более 479,6 млн рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Деньги пойдут на выплаты педагогам средних специальных учебных заведений федерального подчинения.

Для учителей государственных и муниципальных учебных заведений ранее в 2021 году, в июле, было выделено 2,79 млрд рублей.

Напомним, выплаты за кураторство начались с 1 сентября 2021 года. Размер вознаграждения составляет 5 тыс. рублей в месяц.

Помочь педагогам средних специальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил Президент России. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям.

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