Около 480 млн рублей выделено правительством на выплаты кураторам групп в колледжах

Деньги пойдут на выплаты педагогам средних специальных учебных заведений федерального подчинения.

Для учителей государственных и муниципальных учебных заведений ранее в 2021 году, в июле, было выделено 2,79 млрд рублей.

Напомним, выплаты за кураторство начались с 1 сентября 2021 года. Размер вознаграждения составляет 5 тыс. рублей в месяц.

Помочь педагогам средних специальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил Президент России. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям.