Около 5 тыс. человек приняли участие в акции по уборке берегов рек в Ингушетии

Участники центрального мероприятия в рамках республиканской программы проведения субботника — в их числе премьер региона Владимир Сластенин, министр природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев, сотрудники ведомств, члены клуба юных натуралистов, неравнодушные жители и волонтеры — провели уборку и очистили пятикилометровую полосу реки Ассы на территории в сельском поселении Нестеровское Сунженского района. Здесь около 250 человек собрали 480 мешков мусора и отправили их на сунженский мусорный полигон.

К данной акции присоединились и муниципалитеты, которые на своих территориях очистили береговые линии рек Назранки, Сунжи, Яндырки, Сурхахинки, Синего Камня, Кенч, Армхи, Гулойхи. Не остались без внимания и городские пруды в Малгобеке и Сунже, где сотрудники администраций во главе с руководителями также провели санитарную очистку. В совокупности данная акция объединила около 5 тысяч человек по всей республике.

Завершением плодотворного дня стало награждение в связи с Днем эколога грамотами Главы Ингушетии и правительства региона сотрудников Минприроды республики, которые вручил председатель правительства.

«Всем нам следует помнить, что только бережное использование природных ресурсов и формирование ответственного сознания позволят во многом обеспечить устойчивое развитие нашей республики и благополучие людей и будущих поколений. От имени Главы Ингушетии и от себя лично поздравляю всех сотрудников Минприроды и экологических волонтеров с профессиональным праздником — Днем эколога, желаю здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех благих делах», — сказал Сластенин.