Энергоснабжение

Около 50 энергетиков будут на страже надежного электроснабжения госэкзаменов в Ингушетии

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«Россети Северный Кавказ» обеспечат качественное и надежное электроснабжение пунктов приема государственных экзаменов (ППЭ) в Ингушетии, сообщает пресс-служба компании.

В преддверии выпускных испытаний внеплановую диагностику прошли трансформаторные подстанции и линии электропередачи, от которых запитаны образовательные учреждения, выбранные в качестве площадок для проведения единого госэкзамена, а также вводно-распределительные устройства самих школ.

За каждым пунктом энергокомпания закрепила отдельные оперативно-выездные и ремонтные группы. В период основного этапа сдачи экзаменов и резервных дней в режиме повышенной готовности будут находиться 48 энергетиков и 11 единиц специальной техники.

В дни ЕГЭ все плановые ремонтные работы на электросетевом оборудовании, обеспечивающем электроснабжение ППЭ, будут отменены.

«Мы взяли на себя обязательства по обеспечению надежного электроснабжения пунктов приема единого государственного экзамена и подготовились к выполнению задачи на 100%», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Отметим, что в текущем году основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 1 июля. Заявление на сдачу в республике подали 2857 человек.

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