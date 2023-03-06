Около 50 км автодорог обновят в Ингушетии в 2023 году

Он отметил, что дорожники как всегда показывают высокие результаты и активный темп работы. Погодные условия помогают им работать практически ежедневно.

«Благодаря их стараниям к досрочному завершению подходит второй этап капитального ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» по направлениям Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт протяженностью 3, 80 км. Можно сказать, это один из самых сложных дорожных участков в нашей республике. Еще совсем недавно движение по этой дороге было большим испытанием для водителей», — подчеркнул Калиматов.

«Теперь на объекте полностью заменили основание, восстановили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, привели в нормативное состояние пересечения, примыкания и съезды. В ближайшее время автолюбители смогут оценить качество дороги. Уверен, что начавшийся долгожданный ремонт этого сложного участка очень обрадует жителей республики, особенно тех, чей маршрут пролегает здесь ежедневно», — добавил руководитель субъекта.