Дороги

Около 50 км автодорог обновят в Ингушетии в 2023 году

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В этом году порядка 50 км автодорог в Ингушетии будут обновлены. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» даст возможность отремонтировать 28 км, сообщил в своем Телеграм-канале Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что дорожники как всегда показывают высокие результаты и активный темп работы. Погодные условия помогают им работать практически ежедневно.

«Благодаря их стараниям к досрочному завершению подходит второй этап капитального ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» по направлениям Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт протяженностью 3, 80 км. Можно сказать, это один из самых сложных дорожных участков в нашей республике. Еще совсем недавно движение по этой дороге было большим испытанием для водителей», — подчеркнул Калиматов.

«Теперь на объекте полностью заменили основание, восстановили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, привели в нормативное состояние пересечения, примыкания и съезды. В ближайшее время автолюбители смогут оценить качество дороги. Уверен, что начавшийся долгожданный ремонт этого сложного участка очень обрадует жителей республики, особенно тех, чей маршрут пролегает здесь ежедневно», — добавил руководитель субъекта.

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