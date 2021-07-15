Около 50 мероприятий запланировано в Ингушетии в рамках Года науки и технологий

По словам Дудургова, в соответствии с планом в первом полугодии уже проведен ряд мероприятий. В Ингушском НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошло 7 научных семинаров, совет молодых ученых и два выездных мероприятия, посвященные 77-ой годовщине депортации ингушского народа.

В Центре образования в Магасе 21-22 апреля состоялся региональный этап фестиваля IТ-Fest, 20 мая — этап Всероссийского конкурса промышленного дизайна «3Dизайн». В топливно-энергетическом колледже имени Цурова проведены научные конференции, выставки, круглые столы и творческие беседы.

В Ингушском госуниверситете в октябре пройдет Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» и Международная научная конференция «Иквазивные виды растений и животных, их влияние на естественную среду». В ноябре состоятся международные научно-практические конференции «Химия, экология и рациональное природопользование» и «Финансы: теория и практика», а также Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и менеджмент в ХХI веке: реальность и проблемы». В декабре планируется проведение международной научно-практической конференции «Национальная культура в свете современной научной парадигмы», региональной научно-практической конференции «Информационно-коммуникационные технологии. Информатика в современном образовании», а также Всероссийской научно-практической конференции «Вузовское образование и наука».

16 декабря в ДК города Сунжи состоится научно-практическая конференция «Сельскохозяйственная наука и развитие агропромышленного комплекса Республики Ингушетия», 22 декабря в топливно-энергетическом колледже — IX научно-практическая конференция, посвященная Дню энергетика.

В НИИ 22 сентября пройдет круглый стол, приуроченный к 50-летию издания работы Евгения Крупнова «Средневековая Ингушетия», 12 октября — Международная научная конференция, посвященная 95-летию создания Ингушского научно-исследовательского института краеведения.

Помимо этого в Национальной библиотеке республики будут проходить книжные выставки: 4 октября «К космическим далям» ко Дню начала космической эры человечества, 10 ноября — «Всемирный день науки за мир и развитие», 28 ноября — «Великий академик Лихачев Дмитрий Сергеевич» к 115-летию со дня рождения советского и российского ученого, и 10 декабря — «День Нобеля. Галерея Нобелевских лауреатов». Также в сентябре библиотека намерена выпустить биобиблиографический указатель «Жизнь, посвященная науке и людям» (об ученом, кандидате медицинских наук Аушеве Абдрахмане Хасановиче и его преемниках).

В краеведческом музее имени Тугана Мальсагова и Мемориальном комплексе жертвам репрессий состоятся фотодокументальные выставки: 10 ноября — «Год науки и технологии», 3-15 ноября — «Наука на службе общества», соответственно.

По итогам совещания Амриева дала поручение обеспечить информационное сопровождение запланированных событий, чтобы жители региона могли отслеживать проведение просветительских мероприятий и принимать в них участие, если позволят эпидемиологическая обстановка и формат, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, указом Президента России Владимира Путина 2021 год объявлен в стране Годом науки и технологий.