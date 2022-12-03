Около 500 бутылок контрафактного алкоголя изъяли правоохранители Ингушетии

Всего обнаружено и изъято 282 полулитровых бутылки нелегальной спиртосодержащей продукции.

В действиях гражданки, продававшей контрафактный алкоголь, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России.

В тот же день правоохранители в ходе патрулирования заметили возле одного из магазинов на упомянутой улице подозрительную автомашину «Лада «Гранта», водитель которой разгружал алкогольную продукцию для дальнейшей реализации. Автомобиль, как выяснилось позднее, имел подложные номерные знаки.

Следственно-оперативной группой в салоне машины обнаружено и изъято 193 полулитровых бутылки алкогольной продукции различных наименований, без соответствующих документов, а в помещении магазина — еще 22.

Автомашина с изъятой продукцией доставлена в отдел.

В действиях гражданина, занимавшегося сбытом нелегального алкоголя, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238 УК страны.