Около 51 млн рублей будет направлено на поддержку начинающих фермеров в Ингушетии

Как сообщил Главе республики Махмуд-Али Калиматову руководитель Минсельхоза Магамед Гагиев, подано 296 заявок, прием которых проходил с 27 февраля по 3 марта этого года. В данное время проходит конкурсный отбор и проверка представленной документации, также направлены запросы в соответствующие ведомства. Победители смогут получить средства до конца апреля.

При этом министр отметил, что число желающих заняться сельским хозяйством в регионе растет с каждым годом.

Гагиев напомнил, что гранты «Агростартап» за четыре года помогли 477 начинающим ингушским фермерам запустить и развить собственное дело.

Глава республики отметил, что финансовая поддержка для многих отличная возможность приобрести животных, посадочный материал, новое оборудование и много другое.

«Не многие начинающие фермеры имеют необходимый стартовый капитал, поэтому господдержка в этом направлении для них является началом формирования собственного производства. Развитие АПК является перспективным направлением в регионе. В прошлом году мы достигли высоких показателей во всех сферах сельскохозяйственного производства. Поэтому 2023 год мы объявили Годом сельского хозяйства и экологии. Считаю, что увеличение числа желающих заниматься сельским хозяйством и животноводством является отличным вкладом в нашу экономику», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Отметим, что в рамках нацпроекта поддержки предпринимательства в Ингушетии функционирует центр «Мой бизнес», через который в 2022 году более 3,1 тыс. предпринимателей смогли получить поддержку.