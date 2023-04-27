Рейд

Около 60 нарушений выявили Госавтоинспекторы Ингушетии в ходе очередного рейда

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59 административных правонарушений выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе очередного рейда с коллегами из ЦПЭ и управления уголовного розыска МВД по Ингушетии, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Отмечается, что водители привлечены к ответственности за такие правонарушения, как — управление автомобилем без прав, с тонированными стеклами, без номеров и страхового полиса, за неиспользование ремней безопасности и своевременную неуплату штрафов.

В УГИБДД напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

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