Около 60 нарушений выявили Госавтоинспекторы Ингушетии в ходе очередного рейда
59 административных правонарушений выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе очередного рейда с коллегами из ЦПЭ и управления уголовного розыска МВД по Ингушетии, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Отмечается, что водители привлечены к ответственности за такие правонарушения, как — управление автомобилем без прав, с тонированными стеклами, без номеров и страхового полиса, за неиспользование ремней безопасности и своевременную неуплату штрафов.
В УГИБДД напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.