Около 60 нарушений выявили Госавтоинспекторы Ингушетии в ходе очередного рейда

Отмечается, что водители привлечены к ответственности за такие правонарушения, как — управление автомобилем без прав, с тонированными стеклами, без номеров и страхового полиса, за неиспользование ремней безопасности и своевременную неуплату штрафов.

В УГИБДД напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.