Соцопрос

Около 60% жителей Ингушетии за введение 7-часового рабочего дня

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Один из депутатов Госдумы предложил в осенне-зимний период в России сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час. Каждый второй житель Ингушетии поддерживает эту инициативу, сообщает superjob. ru.

Опрос проводился 12-15 ноября текущего года. 57% мужчин и 59% женщин положительно относятся к предложению о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня на час. «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты», — считают они.

Отрицательно к подобной инициативе относится 29% трудоустроенных респондентов, причем мужчины гораздо чаще женщин (35% против 27%). По их мнению, «сокращение рабочих часов повлечет снижение зарплаты».

16% опрошенных затруднились с ответом.

Оценивая свои силы, двое из трех опрошенных в республике (64%) утверждают, что способны выполнить за 7 часов объем работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный 8-часовой рабочий день. Причем женщины говорили так чаще мужчин (75% против 56%).

Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.

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