Вакцинация

Около 90% от подлежащих вакцинации жителей Ингушетии сделали прививку против Covid-19

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В Ингушетии первую прививку от Covid-19 сделали 251 807 человек, то есть 78% от общего количества полученной вакцины и 88% от количества подлежащего вакцинации населения, второй компонент получили 235 770 человек, сообщила замминистра здравоохранения республики Амина Настаева на заседании регионального правительства под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

Настаева отметила, что повторной вакцинации подлежит 62 821 человек, прошли ее 90,6% от подлежащих.

Она напомнила, что в соответствии с утвержденным планом, количество жителей Ингушетии, подлежащих вакцинации, составляет 285 635 человек. Республикой получено 324 785 комплектов вакцины против коронавируса.

В регионе продолжают функционировать 27 прививочных пунктов, из них 22 стационарных и пять передвижных, работают 10 выездных мобильных бригад вакцинации. Также гражданам обеспечена возможность записи на процедуру через портал государственных услуг.

В Ингушетии к 17 января на лечении находятся 1644 человека: 1224 — амбулаторно (75% от общего числа), 240 человек — в стационаре, из них в реанимации — 29.

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