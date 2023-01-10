Около полусотни социальных и дорожных объектов построят и обновят в Ингушетии за два года

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В нескольких муниципальных образованиях республики в этом и будущем году планируется ввести в эксплуатацию десятки общеобразовательных учреждений, ДК, современные спорткомплексы, обновленные дороги. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В Ингушетии в этом году приступают к строительству шести объектов образования, культуры и спорта. Их возведение предполагается завершить в 2024 году», — сказал собеседник издания.

По его информации, новый физкультурно-оздоровительный комплекс в будущем году откроют в с. п. Барсуки Назрановского района. 4 школы появятся в Назрани, отдаленных населенных пунктах Берд-Юрт, Южное и сельском поселении Плиево, а ДК власти республики решили возвести для жителей Джейрахского района.

Кроме того, новые ДК в 2023 году введут в возрождаемом селе Даттых и Гейрбек-Юрте.

Также намечено строительство больницы в Кантышево, инфекционного отделения для детской республиканской больницы. В Назрановском районе появится корпус для Дома ветеранов на 50 мест. Власти Ингушетии реконструируют два автомобильных моста и восемь участков автодорог общей протяженностью свыше 27 км, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сунже, а также обустроят 25 территорий общественного пользования.

Ранее наше издание сообщало, что в Сунже и селе Барсуки построят физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами по федеральной адресной программе и проекту «Спорт — норма жизни».

Средства на 2023 год для спорткомплекса в Сунже уже предусмотрены в федеральном бюджете. Проект прошёл госэкспертизу. Здание будет трехэтажным.

ФОК в Барсуках будут возводить в 2023 году, объект, переходящий на 2024 год.

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