Социальная политика

Около полусотни земельных участков выделили под объекты госзаказа в Ингушетии

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Министерство имущественных отношений республики передало республиканскому Минстрою земельные участки для строительства десятков социально значимых объектов, заявил руководитель Минимущества региона Константин Гамаюнов во время рабочей встречи с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

«С Минстроем Ингушетии мы заключили 48 договоров безвозмездного пользования земельными участками для возведения объектов государственного заказа. После завершения строительства зарегистрировано 24 объекта, это и школы, и садики», — цитирует Гамаюнова пресс-служба Главы и правительства региона.

Как отметил министр, для 17 из них определены балансодержатели. По остальным ведется работа.

В рамках встречи Калиматов подчеркнул необходимость применять комплексный подход в управлении земельными ресурсами. К числу остающихся важных проблем руководитель региона отнес изъятие незаконно розданных земельных участков.

«За последнее время я неоднократно подчеркивал необходимость оформления участков. Это направление для нас должно быть одним из приоритетных, так как серьезно поменялись векторы строительной политики. Реализация различных программ, комплексное развитие территорий должны рассматриваться как перспективные инструменты для реновации «заброшенных» земель и вовлечения их в оборот с пользой для людей», — сказал руководитель региона.

По мнению Калиматова, комплексный подход к планированию строительства необходим, чтобы создавать для людей комфортную среду, обеспеченную соцобъектами, транспортной и другой инфраструктурой.

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