Туризм

Около тысячи человек приняли участие в открытии летнего туристического сезона в горной Ингушетии

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Курорт "Армхи". Горная Ингушетия

Летний туристический сезон открыли накануне в Ингушетии на территории всесезонного горного курорта «Армхи». В праздничных мероприятиях приняли участие около 1 тыс. человек, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

«В этот день была полная загрузка курорта, не осталось ни одного свободного номера. Туристы были в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и Южного федерального округа», — сказал Мизиев.

По его словам, также в рамках праздника прошел турнир по стрельбе из лука, мастер-класс по хождению на ходулях, бесплатные экскурсии к высокогорному Ляжгинскому водопаду, конкурс на лучший настенный рисунок среди взрослых и детей.

«Теперь на стене курорта изображены разные достопримечательности региона. Победители выиграли сертификаты, позволяющие провести на курорте два дня. Также в рамках открытия сезона состоялся туристический отраслевой форум, где участники бизнеса, представители власти, туротрасли и финансовых организаций поделились мнениями о наращивании сервиса. Особое внимание было уделено решению проблемы отсутствия сотовой сети на некоторых участках горного района, необходимости увеличения числа точек с возможностью безналичной оплаты», — добавил Мизиев.

По информации комитета по туризму, в Ингушетии действует более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самые посещаемые маршруты пролегают по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, где сосредоточено множество памятников истории и культуры.

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