Олимпийские чемпионы Ингушетии поблагодарили Мусу Евлоева за подаренный народу праздник

«То, что Муса сделал, говорит не только о нем как о талантливом спортсмене, но и о великом человеке, который может управлять своими эмоциями. Это очень серьезное качество», — сказал газете «Ингушетия» первый олимпийский чемпион среди ингушей.

По его словам, республика показывает хорошие результаты на протяжении нескольких олимпиад, беспрерывно спортсмены из Ингушетии зарабатывают медали. Эта победа, конечно, была ожидаемой.

«Тем не менее, история знает много случаев, когда олимпийские игры бывают недоступными. Поздравляю Мусу, всех близких, спортклуб «Чингиз», который постоянно опекает его, серьезно занимается популяризацией, развитием различных видов спорта, я рад, что эта очередная медаль пришла в республику. Хочется, чтоб эта тенденция не останавливалась, продолжалась. Отдельно хотел бы сказать спасибо за те положительные эмоции, серьезный толчок, поднятие настроение нашего народа в эти непростые времена», — добавил Арсамаков.

Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по дзюдо Хасан Халмурзаев поблагодарил Евлоева подаренный народу праздник, прекрасный день и большую радость.

«Многие испытали положительные эмоции, пусть земля ингушская взрастит для родины двукратных и трехкратных чемпионов Олимпийских игр», — сказал изданию чемпион.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что Евлоев оправдал свой народный статус «ингушского танка».

Евлоев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг, победив в финале армянина Артура Алексаняна (5:1).

В честь его победы в небе над ингушской столицей Магасе во вторник ровно в 22:00 мск прогремит праздничный салют.