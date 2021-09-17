Выборы

Олимпийский чемпион Исраил Арсамаков призвал жителей Ингушетии прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию

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Исраил Арсамаков

Олимпийский чемпион Исраил Арсамаков с раннего утра пришёл на участок № 729 в сельском поселении Плиево и проголосовал.

По его словам, принять участие в голосовании — обязанность каждого гражданина, особенно имеющего активную гражданскую позицию. «Каждый независимо от достижений, профессий и статуса должен прийти и присоединиться к процессу голосования, не больше и не меньше. В настоящее время существует и онлайн форма голосования с помощью Интернета», — заявил Исраил Арсамаков.

Касаясь различных инсинуаций по поводу выборов, знаменитый тяжелоатлет подчеркнул: «Если у кого-то есть какие-то сомнения, то есть возможность принять участие в голосовании, провести наблюдение, фиксировать, предъявлять претензии, тем более три дня — это солидный срок».

По мнению Арсамакова, надо учитывать реальные возможности каждого кандидата. Самое главное, чтобы с его избрание существовала обратная связь со своими избирателями.

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