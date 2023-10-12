Олимпийский чемпион из Ингушетии, чтобы не подводить команду, удалил из соцсетей фото с флагом Палестины

«Там уже стоял вопрос отстранения от соревнований всей команды только из-за одной фотографии — флага Палестины, которую я выложил на своей странице в социальных сетях в поддержку наших братьев мусульман. Но из-за этого могли пострадать мои друзья и товарищи, а этого я допустить не мог, их участие в состязаниях для меня немаловажно. Чтобы не пострадала вся команда, пришлось убрать фотографию», — сказал спортсмен.

Ранее наше издание, со ссылкой на пресс-службу Международной федерации дзюдо, информировало читателей, что Хасан Халмурзаев, до принятия решения, временно отстранен от соревнований за размещение в соцсетях палестинского флага и репоста публикаций с последствиями обстрелов этой территории со стороны Израиля.

Отмечалось, что спортсмен был уличен в нарушении внутренних правил федерации дзюдо России, которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды.

Напомним, что многолетний конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября перешел в горячую фазу. С обеих сторон сотни убитых и тысячи раненных.

Отметим, что Хасан Халмурзиев взял «золото», выступая в весовой категории 81 кг на XXXI Олимпийских играх в Бразилии. В финале он победил американца Трэвиса Стивенса. Также в копилке спортсмена бронза чемпионата мира 2017 года и золото чемпионата Европы 2016 года.