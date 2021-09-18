Олимпийский чемпион Муса Евлоев принял участие в выборах
Борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион 2020 года, заслуженный мастер спорта РФ Муса Евлоев принял участие в выборах депутатов в Государственную думу и в Народное собрание республики.
«Каждый из нас должен прийти на участок и сделать свой выбор. Именно от нас зависит то, как будет меняться наш регион и наша страна», — сказал Муса Евлоев.
Спортсмен обратил внимание на то, что на участках действуют противоэпидемические меры: голосующим измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и выдают средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.