Олимпийский чемпион Муса Евлоев удостоен ордена Дружбы
Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами России участников Олимпиады в Токио. Борец греко-римского стиля Муса Евлоев удостоен ордена Дружбы.
«Награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио», — сообщает пресс-служба Президента России.
Напомним, двукратный чемпион мира и Европы Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг в финале переборол давнего соперника олимпийского чемпиона Артура Алексаняна.