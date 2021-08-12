Олимпийский чемпион Муса Евлоев удостоен ордена Дружбы

«Награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио», — сообщает пресс-служба Президента России.

Напомним, двукратный чемпион мира и Европы Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг в финале переборол давнего соперника олимпийского чемпиона Артура Алексаняна.