Олимпийский чемпион Назир Манкиев поздравил Мусу Евлоева с победой на Олимпийских играх

«Дорогой брат Муса, поздравляю тебя с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх. Мне особенно приятно, что именно в греко-римской борьбе это случилось», — сказал он.

Олимпийский чемпион отметил, что путь Мусы Евлоева к высшей ступени олимпийского пьедестала почета был нелегким.

«Я знаю, как долго ты шел к этому, как стремился, как тренировался. Ты все делал для того, чтобы стать олимпийским чемпионом», — добавил Манкиев.

Он убежден, что Муса Евлоев, его тренер Давид Кадилов, родители и брат буквально жили мечтой о золотой олимпийской медали. Назир Манкиев пожелал своему земляку Мусе Евлоеву не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать своих болельщиков новыми достижениями.