Олимпийский чемпион Назир Манкиев поздравил Мусу Евлоева с победой на Олимпийских играх
Чемпион Олимпийских игр в Пекине, борец греко-римского стиля Назир Манкиев поздравил коллегу по ковру с победой на Олимпиаде Токио-2020.
«Дорогой брат Муса, поздравляю тебя с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх. Мне особенно приятно, что именно в греко-римской борьбе это случилось», — сказал он.
Олимпийский чемпион отметил, что путь Мусы Евлоева к высшей ступени олимпийского пьедестала почета был нелегким.
«Я знаю, как долго ты шел к этому, как стремился, как тренировался. Ты все делал для того, чтобы стать олимпийским чемпионом», — добавил Манкиев.
Он убежден, что Муса Евлоев, его тренер Давид Кадилов, родители и брат буквально жили мечтой о золотой олимпийской медали. Назир Манкиев пожелал своему земляку Мусе Евлоеву не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать своих болельщиков новыми достижениями.