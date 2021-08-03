Олимпиада

Олимпийский чемпион Назир Манкиев поздравил Мусу Евлоева с победой на Олимпийских играх

0

Чемпион Олимпийских игр в Пекине, борец греко-римского стиля Назир Манкиев поздравил коллегу по ковру с победой на Олимпиаде Токио-2020.

«Дорогой брат Муса, поздравляю тебя с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх. Мне особенно приятно, что именно в греко-римской борьбе это случилось», — сказал он.

Олимпийский чемпион отметил, что путь Мусы Евлоева к высшей ступени олимпийского пьедестала почета был нелегким.

«Я знаю, как долго ты шел к этому, как стремился, как тренировался. Ты все делал для того, чтобы стать олимпийским чемпионом», — добавил Манкиев.

Он убежден, что Муса Евлоев, его тренер Давид Кадилов, родители и брат буквально жили мечтой о золотой олимпийской медали. Назир Манкиев пожелал своему земляку Мусе Евлоеву не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать своих болельщиков новыми достижениями.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Илезов считает успех Евлоева на Олимпиаде наградой за безграничную волю к победе
Власти объяснили причину перебоев с водой в Сунженском районе Ингушетии
Ингушский краеведческий музей получил в дар альбом со старыми марками
Минкультуры Ингушетии окажет поддержку студенту Сибирского государственного института искусств Мовлатгирею Костоеву
Муса Евлоев оправдал свой народный статус «ингушского танка» — Калиматов
Первый тренер Мусы Евлоева заявил, что его победе на Олимпиаде могла помешать только случайность
Олимпийское «золото» Мусы Евлоева
Борец-классик Муса Евлоев — олимпийский чемпион
ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов
Студенты ИнгГУ стали участниками международной летней школы «Корни дружбы наших народов — в нашей истории»
Подрядчика уличили в хищении 2,7 млн руб. при ремонте отопления в ингушской больнице

Главное

Яндекс.Метрика

 