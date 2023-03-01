Олимпийский совет Ингушетии провёл спортивное мероприятие «Весёлые старты»

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Олимпийский совет Ингушетии провёл на базе первой школы сельского поселения Яндаре спортивное мероприятие «Весёлые старты».

По словам организаторов игр, командные соревнования способствуют всестороннему развитию подрастающего поколения. В ходе эстафетных стартов школьникам надо было проявить все свои спортивные качества: скорость, силу, выносливость, ловкость. Также очень важно умение работать в команде.

В состязаниях приняли участие три команды по 12 человек из каждого класса (6 мальчиков и 6 девочек). Соответственно, в мероприятии было задействовано 36 человек.

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряжённой борьбе. Победителям достались медали и кубок.

 

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