Олимпийский совет Ингушетии провёл спортивное мероприятие «Весёлые старты»
Олимпийский совет Ингушетии провёл на базе первой школы сельского поселения Яндаре спортивное мероприятие «Весёлые старты».
По словам организаторов игр, командные соревнования способствуют всестороннему развитию подрастающего поколения. В ходе эстафетных стартов школьникам надо было проявить все свои спортивные качества: скорость, силу, выносливость, ловкость. Также очень важно умение работать в команде.
В состязаниях приняли участие три команды по 12 человек из каждого класса (6 мальчиков и 6 девочек). Соответственно, в мероприятии было задействовано 36 человек.
Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряжённой борьбе. Победителям достались медали и кубок.