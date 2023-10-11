Спорт

Олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева отстранили от соревнований из-за флага Палестины

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Олимпийский чемпион 2016 года по дзюдо Хасан Халмурзаев временно отстранен от соревнований за размещение в соцсетях палестинского флага и репоста публикаций с последствиями израильских обстрелов, сообщили в пресс-службе Международной федерации дзюдо (IJF).

«Спортсмен был уличен в нарушении внутренних правил Федерации дзюдо России, которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды», — говорится в сообщении.

Организация временно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения.

Сейчас на аватаре страницы олимпийского чемпиона в Instagram (запрещенная в России социальная сеть) не стоит флаг Палестины.

Напомним, Хасан Халмурзиев занял первое место на соревнованиях по дзюдо в весовой категории 81 кг на XXXI Олимпийских играх в Бразилии. Также на счету спортсмена бронза чемпионата мира 2017 года и золото чемпионата Европы 2016 года.

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