Олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева отстранили от соревнований из-за флага Палестины

«Спортсмен был уличен в нарушении внутренних правил Федерации дзюдо России, которые не позволяют публично высказывать какие-либо религиозные или политические взгляды», — говорится в сообщении.

Организация временно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения.

Сейчас на аватаре страницы олимпийского чемпиона в Instagram (запрещенная в России социальная сеть) не стоит флаг Палестины.

Напомним, Хасан Халмурзиев занял первое место на соревнованиях по дзюдо в весовой категории 81 кг на XXXI Олимпийских играх в Бразилии. Также на счету спортсмена бронза чемпионата мира 2017 года и золото чемпионата Европы 2016 года.