Олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву посвятили выставку в Национальной библиотеке Ингушетии

«Экспозиция развернута в читальном зале Национальной̆ библиотеки. Ее подготовил национально-краеведческий отдел. Выставка рассказывает о спортивном пути, победоносных выступлениях ингушского борца греко-римского стиля Мусы Евлоева», — сказал собеседник издания.

По словам представителя библиотеки, местные жители и гости также смогут увидеть материалы по истории ингушского спорта. Они посвящены победам именитых спортсменов Ингушетии, с начала XX века, в том числе знаменитому атлету, чемпиону мира и Европы по спортивной борьбе Берду Евлоеву.

В библиотеке представлены публикации, печатные издания об Олимпийских чемпионах прошлых лет Назире Манкиеве, Рахиме Чахкиеве, Хасане Халмурзаеве, Исраиле Арсамакове, участнике Олимпиады Исламе Темурзиеве, книги о спорте в жизни ингушского народа.

Напомним, Евлоев стал Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, победив в финале армянина Артура Алексаняна (5:1). В финальной схватке в тяжелейшей борьбе он буквально вырвал победу у олимпийского чемпиона 2016 года, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы Артура Алексаняна.

В честь его победы в небе над Магасом во вторник ровно в 22:00 прогремел праздничный салют.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что Евлоев оправдал свой народный статус «ингушского танка».