Выборы

Омар Плиев: «Мы предоставили нашим жителям самые широкие возможности, чтобы исполнить свой гражданский долг»

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Омар Плиев

«Мы предоставили нашим жителям самые широкие возможности, чтобы исполнить свой гражданский долг, голосовать можно было в любое удобное время», — считает глава сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии.

«На избирательных участках в селе были созданы все условия для комфортного голосования. Явка была высокой. В последний день выборов иногда даже образовывались очереди. В воскресенье мы устроили мовлид, позвали старейшин. Хорошее настроение избирателям создавали танцевальный ансамбль нашего Дома культуры и артист Амир Пугоев. Посетил избирательный участок и свадебный кортеж, молодожёнам вручили телевизор», — поделился Омар Плиев.

По его словам, от депутатов он ждёт плодотворной работы, содействия в улучшении дорог, замене ветхого водопровода. Село разрослось, его население составляет почти 24 тысячи человек, поэтому требуется новая сельская амбулатория. В общем, от народных избранников ожидают качественного улучшения жизни простых граждан.

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