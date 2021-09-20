Омар Плиев: «Мы предоставили нашим жителям самые широкие возможности, чтобы исполнить свой гражданский долг»

«На избирательных участках в селе были созданы все условия для комфортного голосования. Явка была высокой. В последний день выборов иногда даже образовывались очереди. В воскресенье мы устроили мовлид, позвали старейшин. Хорошее настроение избирателям создавали танцевальный ансамбль нашего Дома культуры и артист Амир Пугоев. Посетил избирательный участок и свадебный кортеж, молодожёнам вручили телевизор», — поделился Омар Плиев.

По его словам, от депутатов он ждёт плодотворной работы, содействия в улучшении дорог, замене ветхого водопровода. Село разрослось, его население составляет почти 24 тысячи человек, поэтому требуется новая сельская амбулатория. В общем, от народных избранников ожидают качественного улучшения жизни простых граждан.