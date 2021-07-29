Омбудсмен Ингушетии и председатель республиканской коллегии адвокатов оказали бесплатную правовую помощь населению региона

Обратившихся к юристам граждан интересовали вопросы порядка исполнения судебных решений, правомерности действий сотрудников органов внутренних дел, территориального органа ФССП России, коллекторского агентства, вопросы обеспечения жилищных прав и другие.

В помощь гражданам были составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.

В аппарате уполномоченного сообщили газете «Ингушетия», что подобные мероприятия будут проводиться ежемесячно — в каждую последнюю среду месяца.