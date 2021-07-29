Прием граждан

Омбудсмен Ингушетии и председатель республиканской коллегии адвокатов оказали бесплатную правовую помощь населению региона

0

Уполномоченный по правам человека в Ингушетия Ибрагим Цечоев и председатель Ингушской республиканской коллегии адвокатов Борис Долов провели совместный прием граждан в рамках социального проекта «День бесплатной правовой помощи населению».

Обратившихся к юристам граждан интересовали вопросы порядка исполнения судебных решений, правомерности действий сотрудников органов внутренних дел, территориального органа ФССП России, коллекторского агентства, вопросы обеспечения жилищных прав и другие.

В помощь гражданам были составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.

В аппарате уполномоченного сообщили газете «Ингушетия», что подобные мероприятия будут проводиться ежемесячно — в каждую последнюю среду месяца.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские школьники стали победителями международной олимпиады по ментальной арифметике в Санкт-Петербурге
Адам Цечоев выступит на Кубке Европы по дзюдо в Румынии
Новый поэтический сборник Аслана Кодзоева передан в дар Национальной библиотеке Ингушетии
Студенты медфакультета ИнгГУ примут участие в межрегиональном мероприятии движения «Волонтеры-медики»
В Назрановском районе прошло мероприятие антинаркотической направленности
Ингушский журналист Хава Абадиева оценила порядок работы СМИ на выборах, утвержденный ЦИК России
Инновационная деятельность Асет Абдурзаковой отмечена благодарностью Академии народной энциклопедии
В студии художественного слова «Выдох» читали стихи Лермонтова
В сентябре в России появится «Пушкинская карта» для молодежи
Знаменитый калмыцкий доктор Дольган Лиджиев поднял ингушский флаг на Северном полюсе
В Мемориальном комплексе в Назрани проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Хусейну Костоеву

Главное

Яндекс.Метрика

 