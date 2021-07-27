Омбудсмен Ингушетии обсудил в ОП региона вопросы контроля и наблюдения за сентябрьскими выборами
В Общественной палате Ингушетии обсудили вопросы контроля и наблюдения за выборами в Госдуму России и Народное собрание республики 17-19 сентября.
В работе «круглого стола», посвященного совместной деятельности в преддверии выборов, приняли уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев, руководители региональных отделений политических партий, депутаты местного парламента и представители администрации Главы и правительства региона.
В ходе проведения мероприятия обсуждались вопросы контроля и подготовки общественных наблюдателей и их полномочия, обеспечение защиты избирательных прав граждан и др.
В своем выступлении уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев отметил, что подлинные выборы являются необходимым и основополагающим компонентом среды, в которой защищаются и поощряются права человека.
«Право голосовать и избираться на выборах неразрывно связано с рядом других прав человека, пользование которыми является решающим для значимого избирательного процесса», — цитирует уполномоченного его информационно-аналитический центр.
По итогам встречи участники выразили надежду на плодотворное сотрудничество и работу в ходе проведения выборов в сентябре текущего года.