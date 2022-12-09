ОНФ Ингушетии проверил качество благоустройства общественных территорий в Карабулаке

Как сообщили в мэрии города, в инспекции активиста ОНФ сопровождали депутат городского совета депутатов Хусейн Амаков и начальник производственного отдела мэрии Карабулака Магомед Мальсагов.

Отмечается, что в текущем году здесь в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» преобразили улицы Пушкина, Зязикова и Градусова. В числе основных работ — укладка асфальтобетонного покрытия дороги, устройство пешеходных тротуаров и уличного освещения.

В ходе мероприятия акцент делался на качестве работ, их соответствии дизайн-проектам, учёту мнения людей.