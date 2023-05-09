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ОНФ в Ингушетии доставил в регион частицу главного Вечного огня страны

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Народный фронт в Ингушетии доставил в регион частицу Вечного огня, который горит у могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Участники автопробега «Огонь памяти» привезли пламя в город воинской славы Малгобек, где был зажжен Вечный огонь на мемориальном комплексе «Слава» у памятника Солдату-освободителю.

Представители ОНФ почтили память павших минутой молчания и выложили из горящих свечей слово «Победа».

«Международная патриотическая акция Народного фронта «Огонь памяти», посвященная героям павшим смертью храбрых в борьбе с фашизмом, стартовала 5 мая в Александровском саду",- напомнил руководитель регионального исполкома Народного фронта в республике Башир Танкиев.

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