ОНФ в Ингушетии доставил в регион частицу главного Вечного огня страны

Участники автопробега «Огонь памяти» привезли пламя в город воинской славы Малгобек, где был зажжен Вечный огонь на мемориальном комплексе «Слава» у памятника Солдату-освободителю.

Представители ОНФ почтили память павших минутой молчания и выложили из горящих свечей слово «Победа».

«Международная патриотическая акция Народного фронта «Огонь памяти», посвященная героям павшим смертью храбрых в борьбе с фашизмом, стартовала 5 мая в Александровском саду",- напомнил руководитель регионального исполкома Народного фронта в республике Башир Танкиев.