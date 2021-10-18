Онколог провел встречу с осужденными в СИЗО Ингушетии

В мероприятии приняли участие представитель онкологического диспансера республики Юсуп Дзангиев, руководитель медицинской части СИЗО Адам Дзангиев и психолог Якуб Ханиев.

В ходе встречи осужденным рассказали о способах ранней диагностики онкологических заболеваний, профилактике и лечении.

«По статистике, раковое заболевание, выявленное на ранней стадии, можно вылечить в большинстве случаев», — отметил Юсуп Дзангиев.

Также в помещениях для осужденных была размещена наглядная агитация «Твоя жизнь в твоих руках». Осужденным был показан документальный фильм «Первые признаки рака». Психологами организованы тренинги с женщинами по побуждению их к ранней диагностике рака молочной железы.

Мероприятия направлены на повышение осведомленности о раке, привлечение внимания к предотвращению, а также своевременному выявлению и лечению этого заболевания, говорится в релизе.