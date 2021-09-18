Операция «Школьник»

На участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте в течение нескольких дней проходила профилактическая акция «Школьник». Об этом газете «Ингушетия» рассказал инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

— Акция была направлена на выявление несовершеннолетних, не преступивших к занятиям с начала нового учебного года, установления причин непосещения учебных заведений несовершеннолетними, а также выявление родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению своих детей — пояснил собеседник. — Кроме того, проводились рейдовые профилактические мероприятия в зоне оперативного обслуживания отдела, лекции в учебных заведениях наиболее приближенных к железной дороге.