Операция «Школьник»

0

В зоне обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте прошла профилактическая акция «Школьник».

На участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте в течение нескольких дней проходила профилактическая акция «Школьник». Об этом газете «Ингушетия» рассказал инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

— Акция была направлена на выявление несовершеннолетних, не преступивших к занятиям с начала нового учебного года, установления причин непосещения учебных заведений несовершеннолетними, а также выявление родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению своих детей — пояснил собеседник. — Кроме того, проводились рейдовые профилактические мероприятия в зоне оперативного обслуживания отдела, лекции в учебных заведениях наиболее приближенных к железной дороге.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ветеран ВОВ в Назрани Камбулат Гайсанов проголосовал на дому
Ингушский боец UFC Мовсар Евлоев принял участие в выборах
Каких-либо нарушений на избирательных участках в Сунже и Сунженском районе Ингушетии не зафиксировано
Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии проголосовал в Малгобеке
Члены участковой избирательной комиссии № 724 села Барсуки выехали на дом к избирателям
На 15 часов второго дня выборов в Ингушетии проголосовало более 31% избирателей
Олимпийский чемпион Муса Евлоев принял участие в выборах
Зарема Гиреева: «Никто не мешает наблюдателям фиксировать возможные нарушения»
В Малгобеке Ингушетии прошла ярмарка, приуроченная к выборам
В столице Ингушетии впервые проголосовала восемнадцатилетняя жительница города
Жители отдаленных сел Ингушетии семьями приходят на пункты голосования

Главное

Яндекс.Метрика

 