Безопасность

Оперативный штаб призывает жителей Ингушетии проявлять бдительность в дни выборов

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии выборов 17-19 сентября текущего года обращается к жителям и гостям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) граждан просят сообщать об этом службам экстренного реагирования. Анонимность гарантируется, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба в республике.

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.

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