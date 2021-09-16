Оперативный штаб призывает жителей Ингушетии проявлять бдительность в дни выборов
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии выборов 17-19 сентября текущего года обращается к жителям и гостям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) граждан просят сообщать об этом службам экстренного реагирования. Анонимность гарантируется, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба в республике.
Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.