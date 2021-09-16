Оперативный штаб призывает жителей Ингушетии проявлять бдительность в дни выборов

Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии выборов 17-19 сентября текущего года обращается к жителям и гостям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.