Оперативный штаб в Ингушетии призвал жителей республики к бдительности 23 февраля
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии мероприятий, посвященных памятной дате 23 февраля, обратился к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
Граждан призывают не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра. В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать по телефонам служб экстренного реагирования.
При этом гарантируется анонимность, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.
Телефон дежурного УФСБ по региону: 8(8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по Ингушетии: 8(8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по республике: 8(8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по региону: 8(8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по Ингушетии 8(8734) 55-99-99.