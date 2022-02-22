Оперативный штаб в Ингушетии призвал жителей республики к бдительности 23 февраля

Граждан призывают не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра. В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать по телефонам служб экстренного реагирования.

При этом гарантируется анонимность, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.

Телефон дежурного УФСБ по региону: 8(8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по Ингушетии: 8(8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по республике: 8(8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по региону: 8(8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по Ингушетии 8(8734) 55-99-99.