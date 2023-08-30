Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан к бдительности в День знаний

«Не трогайте незнакомые предметы, оставленные без присмотра», — отметили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить об этом по следующим телефонам служб экстренного реагирования:

телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии — 8 (8734) 55-16-28;

телефон доверия УФСБ России по республике — 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;

дежурная часть МВД по региону — 8 (8734) 55-01-54;

телефон доверия МВД по Ингушетии — 8 (8734) 55-04-99;

телефон доверия ГУ МЧС России по республике — 8 (8734) 55-99-99.

Анонимность гарантируется.