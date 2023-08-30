Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан к бдительности в День знаний
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии Дня знаний — 1 сентября, призывает жителей региона проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
«Не трогайте незнакомые предметы, оставленные без присмотра», — отметили в пресс-службе управления ФСБ по республике.
В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить об этом по следующим телефонам служб экстренного реагирования:
телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии — 8 (8734) 55-16-28;
телефон доверия УФСБ России по республике — 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;
дежурная часть МВД по региону — 8 (8734) 55-01-54;
телефон доверия МВД по Ингушетии — 8 (8734) 55-04-99;
телефон доверия ГУ МЧС России по республике — 8 (8734) 55-99-99.
Анонимность гарантируется.