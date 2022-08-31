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Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в День знаний

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню знаний — 1 сентября — призывает жителей республики проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать по следующим телефонам служб экстренного реагирования:

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.

Анонимность гарантируется, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.

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