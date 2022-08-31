Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в День знаний

Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню знаний — 1 сентября — призывает жителей республики проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.