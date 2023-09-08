Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в единый день голосования
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября призывает жителей республики проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.
Напоминаем: телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии – 8 (8734) 55-16-28;
телефон доверия УФСБ России по республике – 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;
дежурная часть МВД по региону – 8 (8734) 55-01-54;
телефон доверия МВД по Ингушетии – 8 (8734) 55-04-99;
телефон доверия ГУ МЧС России по республике – 8 (8734) 55-99-99.