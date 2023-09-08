Безопасность

Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в единый день голосования

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября призывает жителей республики проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.

Напоминаем: телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии 8 (8734) 55-16-28;

телефон доверия УФСБ России по республике  8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;

дежурная часть МВД по региону 8 (8734) 55-01-54;

телефон доверия МВД по Ингушетии  8 (8734) 55-04-99;

телефон доверия ГУ МЧС России по республике  8 (8734) 55-99-99.

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