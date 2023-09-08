Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в единый день голосования

Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября призывает жителей республики проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.