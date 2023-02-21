Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в памятный день 23 февраля
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии культурно-массовых мероприятий, посвященных памятной дате 23 февраля, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить службам экстренного реагирования. Анонимность гарантируется, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.
Напомним:
Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по региону: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;
Дежурная часть МВД по республике: 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8(8734) 55-04-99;
Телефон доверия регионального главка МЧС: 8 (8734) 55-99-99.