Безопасность

Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в памятный  день 23 февраля  

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии культурно-массовых мероприятий, посвященных памятной дате 23 февраля, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить службам экстренного реагирования. Анонимность гарантируется, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.

Напомним:

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по региону: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;

Дежурная часть МВД по республике: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8(8734) 55-04-99;

Телефон доверия регионального главка МЧС: 8 (8734) 55-99-99.

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