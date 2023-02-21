Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в памятный  день 23 февраля  

Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии культурно-массовых мероприятий, посвященных памятной дате 23 февраля, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.