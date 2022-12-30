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Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей проявлять бдительность в праздничные дни

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии новогодних праздников обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.

Гражданам рекомендуется не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать
по следующим телефонам служб экстренного реагирования:

Телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8(8734) 55-99-99.

Анонимность гарантируется, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба в регионе.

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