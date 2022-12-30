Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей проявлять бдительность в праздничные дни
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии новогодних праздников обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
Гражданам рекомендуется не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) сообщать
по следующим телефонам служб экстренного реагирования:
Телефон дежурного УФСБ России по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8(8734) 55-99-99.
Анонимность гарантируется, отмечается в релизе группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба в регионе.