Определились победители и призеры II этапа турнира по воркауту к 30-летию Ингушетии

Для участия в соревнованиях собрались порядка 100 спортсменов со всей республики. Они состязались в двух дисциплинах: подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Больше всех на перекладине подтянулись Ахмед Балаев и Ахмат Кокурхоев. Вторыми стали Магомед Костоев и Юнус Коригов. Следом идут Саид Точиев и Адам Маматов.

В дисциплине «отжимания на брусьях» победу одержали Ислам Цечоев и Али Аушев. На втором месте — Акрамат Мужихоев и Адам Маматов. Тройку лучших замкнули Муса Гадаборшев и Муслим Тебоев.

Ранее аналогичные соревнования прошли на стадионе школы-лицея города Назрани. Финальный этап турнира состоится 18 июня, состязания будут проходить на стадионе имени Орджоникидзе в Малгобеке.

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят закон об образовании Ингушетии в составе России.