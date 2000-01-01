Новости Ингушетии

2 февраля

Коммолодёжи Ингушетии подписал соглашение о трудоустройстве студентов и безработных региона в городе Пятигорске
Трудоустройство
В четырёх колледжах Ингушетии откроют современные мастерские
В Ингушетии открыли очередной центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
Минсельхоз Ингушетии продлил срок приёма документов для предоставления субсидий в рамках гектарной поддержки
Субсидии
Власти Малгобека Ингушетии модернизируют сети уличного освещения
Благоустройство
В столице Ингушетии состоится приём граждан уполномоченным по правам человека в регионе совместно с руководителем республиканской Госинспекции труда
Прием граждан
В Ингушетии задержали банду, подозреваемую в переделке и сбыте оружия
Криминал
Мемориальный комплекс Ингушетии опубликовал афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на февраль
На поддержку начинающих фермеров в Ингушетии выделили 74 млн рублей
АПК
В Ингушетии готовятся к проведению Декады родного языка

1 февраля

Энергетики Ингушетии пресекли хищение электроэнергии на 5,3 млн рублей
Энергоснабжение
Экс-советник Главы Ингушетии возглавил министерство промышленности и цифрового развития региона
Назначение
Магомет Малороев передал краеведческому музею Ингушетии более тысячи старинных предметов
Ингушские юнармейцы приняли участие в телемосте «2022 год — год «Молодой гвардии»
Юнармия
Житель Ингушетии может получить 3 года тюрьмы за ношение боевого пистолета
Егеря Ингушетии демонтируют браконьерские «засидки» в лесах региона
В ДК сельского поселения Зязиков-Юрт Ингушетии прошло мероприятие «Народная культура — школьникам»
Единороссы Ингушетии оказали гуманитарную помощь пяти малоимущим семьям
231 новый случай Covid-19 выявлен в Ингушетии за минувшие сутки
Коронавирус
Студенты из Ингушетии провели в Москве благотворительную акцию в детском доме
Благотворительность
В музее изобразительных искусств Ингушетии появился бесплатный мультимедийный гид Artefact
Около 4,5 тысяч пенсионеров Ингушетии приняли участие в онлайн-проекте Банка России
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 30-летию подвига Суламбека Осканова
Выставка
Мэр столицы Ингушетии дал указание максимально усилить работу по сборам платежей за водоснабжение
Водоснабжение
После вмешательства властей Ингушетии на нескольких улицах села Гази-Юрт стабилизировалось напряжение в электросетях
Электроснабжение
Сотрудник МВД и управляющий АЗС попали под следствие за хищение топлива на 1 млн руб. в Ингушетии
Хищение
Ингушский боксёр-профессионал Курейш Сагов единогласным решением одержал победу над украинским боксёром в Москве
Бокс
Глава Малгобекского района Ингушетии был отмечен благодарностью за успешное проведение выборов в Госдуму и местный парламент
Благодарность
Уроженец сельского поселения Нестеровское Ингушетии завоевал «серебро» на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе
Греко-римская борьба
Ингушская Назрань оказалась самым дешевым городом для проживания
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