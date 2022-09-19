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Орден Мужества передали родителям погибшего на Украине военнослужащего из Ингушетии

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Орден Мужества передали родителям 23-летнего военнослужащего Халида Евлоева. Он погиб в сложнейших боевых условиях при выполнении специальной военной операции, проявив настоящую отвагу, мужество и героизм, сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

«Халид Евлоев, как и многие другие ребята, отдал свою жизнь за сохранение Отечества. Эти настоящие патриоты и герои навсегда останутся в наших сердцах и памяти. Спасибо родителям за воспитание достойного сына», — отметил Калиматов, выразив соболезнования родным и близким бойца.

Похороны погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего состоялись 16 сентября в сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики.

Выразить свои соболезнования родным Халида Евлоева приехали председатель Народного собрания Магомет Тумгоев, первый заместитель главы правительства Магомед Евлоев, министры, представители муниципальных органов власти.

23-летний Халид Евлоев был командиром отделения — командиром боевой машины мотострелкового батальона. Гвардии младший сержант: выпускник училища олимпийского резерва в Калининграде, профессиональным спортсмен, он занимался греко-римской борьбой и стал мастером спорта. Служил на контрактной основе, был инструктором по рукопашному бою.

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