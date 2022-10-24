Органы власти и энергетики разрабатывают механизмы снижения долгов бюджетников Ингушетии

В обсуждении приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Владимир Надыкто, председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин и профильные региональные министры, исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьев, генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко, его заместители по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений энергокомпании.

Напомним, совместная работа энергетиков и органов власти по сокращению дебиторской задолженности региональных бюджетных предприятий проводится в республиках Северного Кавказа в соответствии с поручениями Президента России.

«Важность обеспечения своевременных оплат за потребленные энергоресурсы со стороны бюджетных предприятий отмечена в поручениях Президента России, поэтому, принимая решения о дальнейших совместных мероприятиях в рамках сокращения дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, мы прежде всего должны руководствоваться однозначной позицией Главы государства. Безусловно, к концу года необходимо обеспечить платежи на уровне 100 %», — акцентировал Владимир Надыкто.

Благодаря системной работе органов власти и энергетиков отмечена положительная динамика платежной дисциплины предприятий республиканского бюджета Ингушетии. На 1 октября 2022 года они обеспечили оплату 85,2 % потребленной электроэнергии, на 3,7 % улучшив показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы понимаем необходимость соблюдения платежной дисциплины за энергоресурсы для развития экономики региона в целом. В настоящее время в республике восстановлена практика проведения регулярных балансовых комиссий, в том числе во всех районах, в ходе которых мы также проводим адресную работу с руководителями предприятий-должников», — уточнил Владимир Сластенин.

«Ингушетия — один из регионов Северного Кавказа, где наиболее остро обозначена проблема несоблюдения обязательств по расчётам за потребленную электроэнергию. Прежде всего это структуры коммунального хозяйства, в том числе муниципального. Энергетики в качестве дополнительных мер поддержки готовы предложить реструктуризацию дебиторской задолженности «бюджетников» при гарантированных текущих платежах в полном объеме. Акцентируя внимание на важности решения застарелой проблемы региона — ликвидации годами копившихся долгов за электроэнергию — мы прежде всего руководствуемся интересами потребителей и необходимость повышения надежности энергоснабжения жителей и предприятий региона», — подчеркнул Роман Левченко.

Принято решение о разработке комплексного плана совместных мероприятий по снижению просроченной задолженности за потребленную электроэнергию в республике с адресными поручениями всем ответственным лицам. Для реализации задач планируется создать совместную рабочую группу, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ».