Об этом на плановом совещании в правительстве региона рассказал руководитель ЦУР Магомед Мальсагов, сообщил газете «Ингушетия» представитель центра управления регионом.

По его словам, в январе следующие категории с наибольшим количеством инцидентов: ЖКХ — 348 обращений, социальное обслуживание и защита — 204 и дороги — 54. А по ПОС тройку лидеров занимают обращения по темам: выплаты на детей от 3 до 7 лет — 16, электронная запись на прием к врачу — 12 и водоснабжение — 7.

Мальсагов также указал на то, что неудовлетворительные показатели по отработке поступающих жалоб демонстрируют министерство энергетики и ЖКХ республики, администрации городов Магас, Сунжа и Назрановского района.

Руководитель ЦУР отметил первоочередные задачи, которые сейчас стоят перед органами власти для улучшения работы. Это — сократить среднее время ответов и повысить их качество, активно вести и развивать социальные сети, исключить ответы с личных страниц, заменив их официальными страницами ведомств.

Кроме того, по словам Мальсагова, в рамках исполнения федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ЦУР Ингушетии в 2022 году создал 350 государственных пабликов для органов власти. Работа в данном направлении продолжается, в первом полугодии планируется создать еще 250, после чего для всех будут зарегистрированы учетные записи в системе «Инцидент Менеджмент», что позволит оперативно напрямую реагировать на обращения граждан.