Осенняя призывная кампания в Ингушетии проходит в штатном режиме

По его словам, в ряды вооруженных сил будут призваны в этот период более 200 человек. Первая отправка новобранцев пройдет после 15 октября. Рекруты направятся в различные рода войск, востребованы, традиционно, водители категории «С».

Как подчеркнул Заурбек Гадаборшев, военно-учетными столами на местах недостаточно качественно проводится оповещение призывников. Случается так, что новобранцы сами приходят на призывные пункты, не дождавшись повесток. «Такие парни хотят служить добровольно. ВУСы в этом аспекте не дорабатывают», — отметил военный комиссар.

Как отметил заместитель начальника отдела подготовки граждан на военную службу военного комиссариата региона Руслан Мальсагов, писала ранее газета «Ингушетия», в зону СВО новобранцы никоим образом не попадут, так как по указу главы государства Владимира Путина это делать запрещено. Об этом Президент России объявил 13 июня 2023 года в ходе встречи с военными корреспондентами.