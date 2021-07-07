Власть

Осенью в Совете Федерации пройдут дни Ингушетии

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В ноябре текущего года в Совете Федерации пройдут дни Ингушетии. Возглавит делегацию Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Запланировано проведение «часа субъекта» в рамках пленарного заседания и расширенных заседаний комитетов верхней палаты парламента с участием представителей органов государственной власти Ингушетии по значимым для республики темам, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Также по согласованию с комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера будут организованы презентационные мероприятия с целью демонстрации промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала Ингушетии, ее культурно-исторического наследия.

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