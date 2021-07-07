Осенью в Совете Федерации пройдут дни Ингушетии

Запланировано проведение «часа субъекта» в рамках пленарного заседания и расширенных заседаний комитетов верхней палаты парламента с участием представителей органов государственной власти Ингушетии по значимым для республики темам, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Также по согласованию с комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера будут организованы презентационные мероприятия с целью демонстрации промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала Ингушетии, ее культурно-исторического наследия.