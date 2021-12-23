Оскорбление пророка Мухаммада не свобода творчества, заявил Президент России

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте «Бессмертного полка» — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам», — заявил Путин, отмечает ТАСС.

«Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества, свободу вообще, потому что без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», — цитирует главу государства «Ъ».