Пресс-конференция

Оскорбление пророка Мухаммада не свобода творчества, заявил Президент России

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Владимир Путин

Оскорбление пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует) и размещение фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» — это не свобода творчества, заявил Президент России на большой пресс-конференции в Манеже.

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте «Бессмертного полка» — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам», — заявил Путин, отмечает ТАСС.

«Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества, свободу вообще, потому что без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», — цитирует главу государства «Ъ».

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