ЕГЭ

Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 1 июля

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Эсет Бокова министр образования республики

В текущем году основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 1 июля, выпускники будут сдавать экзамены в 10 пунктах, организованных на базе региональных школ.

Как сообщила вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова, в настоящее время заявлено 2857 участников, из них выпускники текущего года — 2274, дети с ограниченными возможностями здоровья — 363, выпускники 10-х классов — 93, остальные — выпускники СПО, выпускники прошлых лет и те, кто не завершил обучение в предыдущие годы.

Отмечается, что в целях подготовки всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2023 году, в Институте повышения квалификации работников образования республики проводятся обучающие мероприятия.

 

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