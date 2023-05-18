Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 1 июля

Как сообщила вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова, в настоящее время заявлено 2857 участников, из них выпускники текущего года — 2274, дети с ограниченными возможностями здоровья — 363, выпускники 10-х классов — 93, остальные — выпускники СПО, выпускники прошлых лет и те, кто не завершил обучение в предыдущие годы.

Отмечается, что в целях подготовки всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2023 году, в Институте повышения квалификации работников образования республики проводятся обучающие мероприятия.