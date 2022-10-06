Останки красноармейца Руслана Доева, найденные в Ингушетии, передадут на его малую родину

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В городской администрации Малгобека обсудили вопрос проведения торжественной церемонии захоронения останков бойцов, поднятых в рамках Вахты памяти «Терский рубеж», сообщил газете «Ингушетия» представитель Поискового движения России.

В совещании по проведению торжественных мероприятий, которые состоятся в Малгобеке 8 октября, в числе которых также празднование 15-летия присвоения почетного звания «Город воинской славы» и дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, принял участие член Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Чеченской Республики, руководитель регионального отделения «Поисковое движение России» в Чечне Иса Сардалов.

В своем выступлении руководитель Вахты памяти «Терский рубеж» Сардалов предложил рассмотреть вопрос передачи останков красноармейца Доева Руслана, обнаруженных при проведении поисковых работ на северном склоне Терского хребта, руководству администрации села Эльхотово Северной Осетии. Глава Малгобека Мусса Галаев одобрил предложение.

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