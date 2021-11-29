Осужденному к исправительным работам жителю Ингушетии заменили наказание на тюрьму

Осужденный, приговоренный за незаконное хранение наркотических средств к 2 годам 2 месяцам 15 дням принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, в момент прибытия в исправительный центр номер один, 17 сентября 2021 года, вел себя неадекватно и находился в наркотическом опьянении, говорится в релизе.

Постановлением Сунженского районного суда Ингушетии неотбытое гражданином по приговору суда наказание заменено на лишение свободы сроком на 1 год 11 дней. Наказание ему предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.